В Иране отложено введение закона "хиджаб для всех женщин". Фотогалерея

Фото: Associated Press

Власти Ирана приостановили процесс введения более жесткого закона об обязательном ношении хиджабов женщинами в общественных местах. Руководство Исламской республики опасается, что эти меры могут привести к беспорядкам по всей стране. А протесты сейчас, на фоне падения режима Асада в Сирии, чреваты серьезными осложнениями для аятолл.

Речь идет о законе, который был принят иранским парламентом еще в сентябре 2023 года. На этой неделе правительство должно было его утвердить. Но процесс отложен на неопределенное время.

Агентство Associated Press приурочило специальную фотогалерею к этому событию, показав разнообразие женских нарядов в современном Иране.