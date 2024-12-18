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В Иране отложено введение закона "хиджаб для всех женщин". Фотогалерея

Иран
Мода
время публикации: 18 декабря 2024 г., 17:39 | последнее обновление: 18 декабря 2024 г., 17:39

Фото: Associated Press

Власти Ирана приостановили процесс введения более жесткого закона об обязательном ношении хиджабов женщинами в общественных местах. Руководство Исламской республики опасается, что эти меры могут привести к беспорядкам по всей стране. А протесты сейчас, на фоне падения режима Асада в Сирии, чреваты серьезными осложнениями для аятолл.

Речь идет о законе, который был принят иранским парламентом еще в сентябре 2023 года. На этой неделе правительство должно было его утвердить. Но процесс отложен на неопределенное время.

Агентство Associated Press приурочило специальную фотогалерею к этому событию, показав разнообразие женских нарядов в современном Иране.

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