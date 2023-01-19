Крещенские купания: в Израиле, в Европе и в России. Фоторепортаж

Фото: Associated Press, Flash90

18-19 января православные христиане празднуют Сочельник и Крещение (Богоявление, Эпифанию).

В эти дни на реке Иордан, в районе Каср аль-Яхуд, на границе между Израилем и Хашимитским королевством, можно было наблюдать за группами верующих, совершающих ритуальное купание в холодных водах реки, где, согласно Новому завету, был крещен Иисус Христос.

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В Израиле в последние дни немного потеплело. Температура воздуха в Иорданской долине днем около +20 градусов, однако вода в реке Иордан не теплее +15.

На Кипре, в Турции и в Греции крещенские купания устраиваются в море, где температура воды 18-19 градусов. И на выходе из воды прохлада ощущается.

В Сербии, где состоялся крещенский массовый заплыв на реке Сава, в эти дни температура около +10. В Литве, где православные погружались в озерные воды под Вильнюсом, температура около нуля. В России по традиции "крещенские моржи" купаются в прорубях.

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Украине в этом году не до праздников. 11 месяцев идет полномасштабная война, развязанная властями РФ.