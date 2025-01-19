В Газе отмечают "победу" над Израилем. Фоторепортаж

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Террористическая группировка ХАМАС, не дожидаясь вступления в силу соглашения о прекращении огня, объявила, что одержала победу над Израилем.

"Прекращение огня стало результатом стойкости и терпения нашего великого народа перед лицом сионистской машины террора и убийств. Весь мир потрясен мужеством жителей Газы", – говорится в опубликованном ее командовании заявлении. ХАМАС провел в Газе парад своих боевиков, состоялись и победные демонстрации – на данном этапе, достаточно скромные.