Последствия ракетного удара в Израиле. Фоторепортаж 19 июня 2025 года

Фото: Flash90, AP, МАДА, полиция, ЦАХАЛ

Утром 19 июня 2025 года Иран осуществил массированный обстрел территории Израиля баллистическими ракетами. Некоторые из десятков ракет пробились сквозь систему ПРО. Были прямые попадания в больницу "Сорока" в Беэр-Шеве, попадания в жилые дома в Холоне и Бат-Яме, пострадали офисные здания и жилые дома в Рамат-Гане. Десятки людей получили ранения.

Это был самый интенсивный ракетный обстрел за последние дни, и самый интенсивный в светлое время суток с начала войны.