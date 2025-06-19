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Последствия ракетного удара в Израиле. Фоторепортаж 19 июня 2025 года

Война с Ираном
время публикации: 19 июня 2025 г., 14:58 | последнее обновление: 19 июня 2025 г., 14:58

Фото: Flash90, AP, МАДА, полиция, ЦАХАЛ

Утром 19 июня 2025 года Иран осуществил массированный обстрел территории Израиля баллистическими ракетами. Некоторые из десятков ракет пробились сквозь систему ПРО. Были прямые попадания в больницу "Сорока" в Беэр-Шеве, попадания в жилые дома в Холоне и Бат-Яме, пострадали офисные здания и жилые дома в Рамат-Гане. Десятки людей получили ранения.

Это был самый интенсивный ракетный обстрел за последние дни, и самый интенсивный в светлое время суток с начала войны.

Рамат Ган
Последствия ракетного удара в Израиле. Фоторепортаж 19 июня 2025 года
Рамат Ган
Холон
Рамат Ган
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