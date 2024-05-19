Каннский кинофестиваль: ослепительные звезды и память о трагедиях. Фоторепортаж

Фото: Associated Press

77-й Каннский международный кинофестиваль во много похож на предыдущие: звезды в ослепительных нарядах на красной дорожке, улыбающиеся в камеры знаменитости, толпы журналистов и поклонников.

На одежде некоторых можно увидеть желтые ленточки – символ поддержки Израиля и требования освобождения заложников, удерживаемых террористами в Газе. Такое – редко.

15 мая многие обратили внимание на неулыбчивую женщину в желтом платье с портретами людей, похищенных террористами, и лентой с надписью "Bring Them Home". Это Лора Блайман-Кадар. 7 октября 2023 года она была на музыкальном фестивале Nova в лесу Реим, когда террористы, пришедшие из Газы, напали на участников этого фестиваля, Лора с мужем и друзьями смогли спрятаться. Они уцелели. Сотни других были убиты или захвачены в заложники. События того дня Лора описала в книге "Croire en la vie" ("Вера в жизнь").

В Каннах в этом году ввели беспрецедентные меры безопасности.