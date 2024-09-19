75 лет Twiggy – первой супермодели и даме-командору. Фотогалерея

Фото: Associated Press

19 сентября исполнилось 75 лет британской актрисе и модели Лесли Хорнби, более известной под псевдоним Твигги (Twiggy – тоненькая, хрупкая).

Она родилась и выросла в Носдене (северо-западный пригород Лондона) в семье работницы типографии и плотника. Лесли рассказывала, что отец ее матери был евреем.

Когда девушке было 16 лет, она познакомилась с модным лондонским парикмахером Леонардо и стала лицом его салона красоты. Первая фотосессия Лесли с короткой стрижкой была сделана Барри Латеганом. Он и придумал для нее псевдоним Твигги.

В 1966 году Твигги была признана Лицом года по версии Daily Express. Вскоре девушка стала лицом модного Лондона 1960-х и иконой субкультуры модов. Её снимали лучшие фотографы: Хельмут Ньютон и Сесил Битон. По мнению некоторых историков моды, именно Твигги можно назвать первой супермоделью. Миллионы девушек по всему миру худели до измождения ("синдром Твигги"), копировали макияж и необычайно короткую стрижку большеглазой модели.

В 1970 году Твигги неожиданно заявила, что заканчивает карьеру модели. К тому времени она уже снималась в кино и выступала как певица. Твигги снялась в нескольких десятках фильмов, сериалов и телешоу. В 1990-е агитировала против использования натурального меха в индустрии моды.

В 2018 году Твигги стала дамой-командором ордена Британской империи за вклад в индустрию моды, искусство и благотворительность. Официальная церемония вручения титула состоялась в марте 2019 года в Букингемском дворце.

В 1977 году Твигги вышла замуж за актера Майкла Уитни. В 1978 году у них родилась дочь. Их брак продлился до смерти Уитни от сердечного приступа в 1983 году. В 1988 году вышла замуж за актера Ли Лоусона и взяла его фамилию.