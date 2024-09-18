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"Суперлуние" и частичное затмение в одну ночь. Фоторепортаж

время публикации: 18 сентября 2024 г., 12:10 | последнее обновление: 18 сентября 2024 г., 12:10

Фото: Associated Press, Flash90

В ночь на 18 сентября в небе можно было наблюдать "суперлуние" – момент наибольшего сближения Земли и Луны, когда видимый размер последней увеличивается и она становится ярче. Это происходит вследствие эллиптической орбиты, по которой Луна вращается вокруг нашей планеты. Благодаря данному явлению с Земли можно видеть более крупный размер лунного диска, чем обычно.

На этот раз "суперлуние" совпало в некоторых районах земного шара – в том числе в Израиле – с частичным лунным затмением.

Термин "суперлуние" имеет астрологическое происхождение и у него нет точного астрономического определения.

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