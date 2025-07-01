Актрисе Лее Сейду – 40. Фотогалерея

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1 июля исполнилось 40 лет Лее Сейду – популярной французской актрисе и модели. Имя при рождении: Леа Элен Сейду Форнье де Клозон. Она выросла в одной из самых влиятельных киносемей Франции – кинобизнесмена Анри Сейду и актрисы Валери Шлюмберже. И, учитывая ее внешние данные, просто не могла не стать актрисой. К этой карьере она готовилась с детства. Хотя испытывала серьезные психологические проблемы.

Она дебютировала в кино в 2006 году, снявшись в фильме "Девочки сверху: Французский поцелуй". В 2009-м получила небольшую роль в фильме Квентина Тарантино "Бесславные ублюдки" и в том же году за роль Джуни в фильме "Прекрасная смоковница" была номинирована на премию "Сезар" как самая многообещающая актриса. В 2010 году она сыграла Изабеллу Ангулемскую в фильме "Робин Гуд" режиссёра Ридли Скотта, а также исполнила небольшую роль в фильме "Полночь в Париже" режиссёра Вуди Аллена. В 2011 году Леа снялась в фильме "Миссия невыполнима: Протокол Фантом". В 2013-м исполнила главную роль в фильме режиссёра Абделлатифа Кешиша "Жизнь Адель", завоевав вместе с режиссером и актрисой Адель Экзаркопулос главный приз Каннского фестиваля. В 2014 году году Леа сыграла роль главной героини Белль в фильме-сказке "Красавица и чудовище". В 2015 году актриса сыграла сразу в трёх экранизациях: "Лобстер", "Дневник горничной" и в фильме "007: Спектр" где Леа исполнила роль новой девушки Бонда. Затем она повторно исполнила роль в фильме 2021 года "Не время умирать". В 2016 году актриса снялась в роли Сюзанны в канадско-французском фильме режиссёра Ксавье Долана "Это всего лишь конец света". В 2018-м исполнила главную роль в картине "Зои", а также снялась в датском фильме "Курск" о трагедии с российской подлодкой 2000 года. В 2021-м сыграла в четырех картинах: "Французский вестник", "Не время умирать", "Суперзвезда", "История моей жены". Затем последовали роли в фильмах "Одним прекрасным утром", "Преступления будущего", "Предчувствие". В 2024 присоединилась к сиквелу "Дюны".

В общей сложности, за 20 лет кинокарьеры Леа Сейду снялась более чем в 40 фильмах.

В качестве модели она позировала таким знаменитым фотографам, как Стивен Мейзел, Марио Сорренти, Эллен фон Унверт и Жан-Батист Мондино. Ее фотографии украшали обложки и страницы журналов Vogue, L'Officiel, Another Magazine, Numero, Maxim. Сотрудничала с Prada.

С 2013 года Леа в отношениях с Андре Мейером. У пары есть сын.

В июне 2024 года Леа Сейду подписала петицию, адресованную президенту Франции Эмманюэлю Макрону, с требованием, чтобы Франция официально признала государство Палестина. В мае 2025 года подписала открытое письмо, в котором критиковала "пассивность" киноиндустрии во время продолжающегося "геноцида в Газе".