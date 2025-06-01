x
01 июня 2025
|
последняя новость: 11:27
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
01 июня 2025
|
01 июня 2025
|
последняя новость: 11:27
01 июня 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Фото

"Колесницы Гидеона": бойцы бригады "Саар ми-Голан" на юге Газы. Фото, видео

Газа
Война "Железные мечи"
Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 01 июня 2025 г., 11:17 | последнее обновление: 01 июня 2025 г., 11:18

Фото/видео: пресс-служба ЦАХАЛа

Силы 7-й бронетанковой бригады "Саар ми-Голан" действуют совместно с инженерным спецназом "Яалом" в районе Хан-Юниса, на юге сектора Газы, в рамках военной операции "Колесницы Гидеона", ликвидируя террористов и уничтожая инфраструктуру террора, заявляет пресс-служба ЦАХАЛа.

Военными уничтожены десятки террористов и около 100 объектов террористической инфраструктуры, включая туннель протяженностью около 700 метров и глубиной до 30 метров.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ФОТОРЕПОРТАЖА
Фото
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook