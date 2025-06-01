"Колесницы Гидеона": бойцы бригады "Саар ми-Голан" на юге Газы. Фото, видео

Фото/видео: пресс-служба ЦАХАЛа

Силы 7-й бронетанковой бригады "Саар ми-Голан" действуют совместно с инженерным спецназом "Яалом" в районе Хан-Юниса, на юге сектора Газы, в рамках военной операции "Колесницы Гидеона", ликвидируя террористов и уничтожая инфраструктуру террора, заявляет пресс-служба ЦАХАЛа.

Военными уничтожены десятки террористов и около 100 объектов террористической инфраструктуры, включая туннель протяженностью около 700 метров и глубиной до 30 метров.