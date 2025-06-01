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Финал конкурса "Мисс Мира 2025". Фоторепортаж

Конкурсы красоты
Индия
время публикации: 01 июня 2025 г., 08:29 | последнее обновление: 01 июня 2025 г., 08:30

Фото: AP Photo/Mahesh Kumar A.

31 мая в Хайдарабаде (Индия) состоялся финал 72-го международного конкурса красоты "Мисс Мира 2025". Победительницей была объявлена Опал Сучата Чуангшри из Таиланда.

Представительница Эфиопии Хассет Дередже Адмассу была признана первой вице-Мисс Мира, второй стала Аурели Йохаим (Мартиника).

Израиль, Россия и Беларусь не участвовали в конкурсе. Индию представляла Нандини Гупта, которая не вошла в восьмерку лучших.

Конкурс "Мисс Мира" второй год подряд проводился в Индии. 71-й конкурс проходил в Мумбаи.

Финал конкурса "Мисс Мира 2025". Фоторепортаж
Финал конкурса "Мисс Мира 2025". Фоторепортаж
Финал конкурса "Мисс Мира 2025". Фоторепортаж
Финал конкурса "Мисс Мира 2025". Фоторепортаж
Финал конкурса "Мисс Мира 2025". Фоторепортаж
Финал конкурса "Мисс Мира 2025". Фоторепортаж
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