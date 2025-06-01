Финал конкурса "Мисс Мира 2025". Фоторепортаж
время публикации: 01 июня 2025 г., 08:29 | последнее обновление: 01 июня 2025 г., 08:30
Фото: AP Photo/Mahesh Kumar A.
31 мая в Хайдарабаде (Индия) состоялся финал 72-го международного конкурса красоты "Мисс Мира 2025". Победительницей была объявлена Опал Сучата Чуангшри из Таиланда.
Представительница Эфиопии Хассет Дередже Адмассу была признана первой вице-Мисс Мира, второй стала Аурели Йохаим (Мартиника).
Израиль, Россия и Беларусь не участвовали в конкурсе. Индию представляла Нандини Гупта, которая не вошла в восьмерку лучших.
Конкурс "Мисс Мира" второй год подряд проводился в Индии. 71-й конкурс проходил в Мумбаи.