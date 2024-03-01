Алексея Навального похоронили на Борисовском кладбище в Москве. Фоторепортаж

Фото: Associated Press, Сергей Крылов

1 марта политик Алексей Навальный был похоронен на Борисовском кладбище. Проститься с ним пришли тысячи людей, однако в церковь пустили только родственников; отпевание продолжалось менее двадцати минут. Возле храма люди говорили родителям Навального: "Спасибо вам за сына". После отпевания желающие проститься с Навальным пошли к кладбищу. Они поднимали цветы и скандировали "Россия будет свободной!", "Навальный!", "Россия без Путина", "Нет войне" и "Любовь сильнее страха".