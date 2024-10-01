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Актрисе Бри Ларсон – 35. Фотогалерея

время публикации: 01 октября 2024 г., 12:51 | последнее обновление: 01 октября 2024 г., 12:52

Фото: Associated Press

1 октября исполнилось 35 лет американской актрисе, певице, продюсеру и кинорежиссеру Бри Ларсон, обладательнице премий "Оскар", BAFTA, "Золотой глобус" и "Эмми".

Бри Десанье (сценический псевдоним Бри Ларсон) родилась в Сакраменто, штат Калифорния, позже с матерью переехала в Лос-Анджелес. Ее первым языком был французский, а не английский. Обучалась актерскому мастерству в Американской консерватории театра в Сан-Франциско.

Начинала актерскую карьеру с телешоу. Немалые усилия приложила для продвижения в музыкальной карьере, и через несколько лет добилась заметных успехов.

За четверть века кинокарьеры она сыграла более 60 ролей. Но до 2015 года это в основном были второстепенные и малозаметные роли.

В 2015 году вышел фильм "Комната", в котором Ларсон исполнила главную роль. Эта роль принесла ей Оскар, "Золотой глобус", BAFTA и "Премию Гильдии киноактёров США" за лучшую женскую роль.

Досталась ей главная роль и в фильме "Капитан Марвел", вышедшем на экраны в 2019 году.

Не замужем. Детей нет. Активистка движения за гендерное равенство и защитница жертв сексуального насилия.

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