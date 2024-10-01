Экс-президенту США Джимми Картеру – 100. Фотогалерея

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1 октября исполнилось 100 лет Джимми Картеру – 39-му президенту США (1977-1981), которого считают самым недооцененным американским президентом.

Он родился и вырос в Плейнсе (штат Джорджия). В 1946 году выпустился из Военно-морской академии США и присоединился к военно-морским силам США. После демобилизации из армии поддержал развивавшееся движение за права чернокожих в США и стал активистом Демократической партии. С 1967 по 1971 года был сенатором штата Джорджия от 14-го избирательного округа, а после окончания срока стал губернатором штата Джорджия. Несмотря на то, что Картер был слабо известен за пределами своего родного штата, в 1976 он стал кандидатом на президентских выборах от Демократической партии и победил республиканца Джеральда Форда.

В первые дни на посту президента Джимми Картер объявил амнистию всем уклонившимся от призыва во время Вьетнамской войны, а также принял меры для остановки периода стагфляции. Под его руководством были созданы министерство образования США и министерство энергетики США. Последние годы его президентства сопровождались энергетическим кризисом, захватом американских заложников в Иране и советским вторжением в Афганистан, в ответ на которое он закончил период проведения политики detente c СССР и выдвинул свою доктрину. На президентских выборах в 1980 году он потерпел разгромное поражение, уступив Рональду Рейгану. Его президентство оценивается экспертами как "ниже среднего", однако деятельность после ухода с поста президента традиционно оценивается высоко.

После завершения своих полномочий он основал центр Картера – некоммерческую организацию по защите прав человека, и получил Нобелевскую премию мира за работу, связанную с центром. Джимми Картер написал несколько книг, включающие в себя как политические мемуары, так и поэзию.