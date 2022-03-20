Похороны раввина Каневского. Фоторепортаж

Фото: Associated Press и Flash90

В воскресенье, 20 марта, в Бней-Браке проходит церемония похорон раввина Хаима Каневского, главы литовского направления в ультраортодоксальном иудаизме. В общей сложности на похороны пришли сотни тысяч человек.

В связи с проведением этой церемонии полиция блокировала значительную часть трасс в центре страны.

Более трех тысяч полицейских, бойцов пограничной полиции МАГАВ и добровольцев обеспечивают порядок на похоронах.

Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" действует в режиме повышенной готовности.

Раввин Каневский будет похоронен на городском кладбище Бней-Брака.