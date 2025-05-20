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"Колесницы Гидеона". ЦАХАЛ действует на севере Газы. Фото, видео

Газа
Война "Железные мечи"
Война с ХАМАСом
Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 20 мая 2025 г., 12:15 | последнее обновление: 20 мая 2025 г., 12:15

Фото/видео: пресс-служба ЦАХАЛа

Силы 401-й бронетанковой бригады "Иквот а-Барзель" и бригады "Гивати" под командованием 162-й дивизии действуют на севере сектора Газы в рамках операции "Колесницы Гидеона".

За последние несколько суток ими были ликвидированы десятки боевиков террористической организации ХАМАС, обнаружены подземный туннель, другая инфраструктура террористов, тайники с оружием.

В частности, бойцы "Гивати" действуют в районе Таль аз-Заатар.

215-я артиллерийская бригада "Амуд а-Эш" за последние сутки атаковала более 30 объектов террористической инфраструктуры, включая склады оружия, заминированные здания и наблюдательные пункты.

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