"Колесницы Гидеона". ЦАХАЛ действует на севере Газы. Фото, видео

Фото/видео: пресс-служба ЦАХАЛа

Силы 401-й бронетанковой бригады "Иквот а-Барзель" и бригады "Гивати" под командованием 162-й дивизии действуют на севере сектора Газы в рамках операции "Колесницы Гидеона".

За последние несколько суток ими были ликвидированы десятки боевиков террористической организации ХАМАС, обнаружены подземный туннель, другая инфраструктура террористов, тайники с оружием.

В частности, бойцы "Гивати" действуют в районе Таль аз-Заатар.

215-я артиллерийская бригада "Амуд а-Эш" за последние сутки атаковала более 30 объектов террористической инфраструктуры, включая склады оружия, заминированные здания и наблюдательные пункты.