ЦАХАЛ в коридоре "Мораг", на юге Газы. Фото, видео

Фото/видео: пресс-служба ЦАХАЛа

Силы бригады "Голани" и инженерного спецназа "Яалом" под командованием 36-й дивизии в течение последней недели действовали в районе коридора "Мораг" между Хан-Юнисом и Рафиахом, на юге сектора Газы.

Израильскими военными были разрушены сотни объектов террористических инфраструктур, ликвидированы десятки террористов и обнаружены десятки подземных сооружений.

Среди прочих был разрушен туннель, в котором погибли капитан Ноам Равид и старший сержант Яли (Яэли) Серор, и еще двое бойцов были ранены. При этом были ликвидированы две группы террористов.