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ЦАХАЛ в коридоре "Мораг", на юге Газы. Фото, видео

Газа
Война "Железные мечи"
Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 19 мая 2025 г., 14:13 | последнее обновление: 19 мая 2025 г., 14:13

Фото/видео: пресс-служба ЦАХАЛа

Силы бригады "Голани" и инженерного спецназа "Яалом" под командованием 36-й дивизии в течение последней недели действовали в районе коридора "Мораг" между Хан-Юнисом и Рафиахом, на юге сектора Газы.

Израильскими военными были разрушены сотни объектов террористических инфраструктур, ликвидированы десятки террористов и обнаружены десятки подземных сооружений.

Среди прочих был разрушен туннель, в котором погибли капитан Ноам Равид и старший сержант Яли (Яэли) Серор, и еще двое бойцов были ранены. При этом были ликвидированы две группы террористов.

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