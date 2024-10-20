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Неделя высокой моды в Бразилии: яркой, необычной, шокирующей. Фоторепортаж

время публикации: 20 октября 2024 г., 14:29 | последнее обновление: 20 октября 2024 г., 14:30

Фото: Associated Press

В Сан-Паулу (Бразилия) прошла неделя высокой моды. Были представлены новые коллекции многих местных брендов – Weider Silveiro, Foz, Sau, Normando, Cria Costura, Salinas, Heloisa Faria, Handred, As Marias, Apartamento 03, Sou de Algodao и других.

Бразильская мода отличается от европейской и североамериканской яркостью красок и неожиданностью решений. Зачастую она может удивить и даже шокировать.

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