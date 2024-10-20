Неделя высокой моды в Бразилии: яркой, необычной, шокирующей. Фоторепортаж
время публикации: 20 октября 2024 г., 14:29 | последнее обновление: 20 октября 2024 г., 14:30
Фото: Associated Press
В Сан-Паулу (Бразилия) прошла неделя высокой моды. Были представлены новые коллекции многих местных брендов – Weider Silveiro, Foz, Sau, Normando, Cria Costura, Salinas, Heloisa Faria, Handred, As Marias, Apartamento 03, Sou de Algodao и других.
Бразильская мода отличается от европейской и североамериканской яркостью красок и неожиданностью решений. Зачастую она может удивить и даже шокировать.