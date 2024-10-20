Кандидату в президенты США Камале Харрис – 60. Фотогалерея

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20 октября исполнилось 60 лет Камале Харрис – вице-президенту США, кандидату в президенты США от Демократической партии. Она первая женщина на посту вице-президента США и вторая женщина, ставшая финалистом президентской гонки в США (после Хиллари Клинтон).

Камала Деви Харрис родилась 20 октября 1964 года в Окленде, штат Калифорния. В семье доктора медицинских наук Шьямалы Гопалан, уроженки Индии (умерла в 2009 году), и выходца из Ямайки Дональда Харриса, который через два года после рождения Камалы получил докторскую степень по экономике (ныне заслуженный профессор экономики Стэнфордского университета). Камала – старшая дочь, ее младшая сестра Майя – юрист и телеведущая.

Камала Харрис окончила Говардский университет, затем получила степень доктора права в юридическом Хастингс-колледже Калифорнийского университета и работала помощником прокурора округа Аламида. В 2003 году была избрана окружным прокурором Сан-Франциско, занимала эту должность с 2004 по 2011 год. В 2010 году была избрана генеральным прокурором Калифорнии и 3 января 2011 года принесла присягу, став первым в истории представителем афроамериканской и южноазиатской общин, а также первой женщиной в этой должности. В 2014 году была переизбрана как генпрокурор Калифорнии на второй срок. В 2016-м стала первым в истории "цветным" сенатором от Калифорнии и вскоре приобрела репутацию "восходящей звезды" Демократической партии.

С 2014 года Камала Харрис замужем за адвокатом Дугласом Эмхоффом, имеющим еврейские корни. Детей у нее нет (у Дугласа двое детей от первого брака). В 2017 году Камала вместе с Дугласом побывала в Израиле, они оставили запись в книге для почетных гостей в музее "Яд ва-Шем".

В январе 2019 года Камала Харрис заявила об участии в выборах президента США. Но через несколько месяцев объявила о прекращении своей кампании и призвала поддержать кандидатуру Джо Байдена. В августе 2020 года стала первой в истории темнокожей женщиной – кандидатом в вице-президенты США.

21 июля 2024 года действующий президент и предполагаемый кандидат от Демократической партии Джо Байден приостановил свою кампанию по переизбранию в 2024 году, поддержав Камалу Харрис как кандидата в президенты от Демократической партии. В случае избрания Харрис станет первой женщиной и первой азиаткой, ставшей президентом Соединенных Штатов, а также вторым человеком афроамериканского происхождения на этом посту после Барака Обамы.