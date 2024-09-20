Софи Лорен – 90. Фотогалерея

b>Фото: Associated Press

20 сентября знаменитой итальянской актрисе и певице Софи Лорен исполнилось 90 лет.

Софи Лорен (София Виллани Чиколоне) родилась в Риме. Ее родители не состояли в браке, и девочка считалась незаконнорожденной. Ее воспитывала мать, и все детство будущая звезда провела в бедном пригороде Неаполя. Красота Софии не позволила ей угаснуть в нищете, и уже в 15 лет девушка выиграла местный конкурс красоты и тут же получила приглашение работать моделью.

В 1949 году Софию заметил известный продюсер Карло Понти. Он превратил девушку в Софи Лорен, предложив ей звучный псевдоним и заставив серьезно заняться сценическим искусством и самообразованием. К середине 1950-х годов, снимаясь в образе сексуальной красотки, Софи стала звездой и секс-символом Италии.

Вершиной актерского мастерства Софии Лорен было исполнение роли матери в "Чочаре" – неореалистическом фильме, снятом по роману Альберто Моравиа. За эту роль ей была присуждена премия "Оскар" – это первый случай, когда премия в данной номинации вручена за фильм, снятый не на английском языке.

За свою карьеру актриса стала обладательницей почетных премий всех основных кинофестивалей – Каннского (1961), Венецианского (1958, 1998, 2002), Московского (1965, 1997), Берлинского (1994), получила Приз как лучшая актриса МКФ в Сан-Себастьяне (1974). пять премий "Золотой глобус" (в специальной номинации "любимица мировой публики"), а также была удостоена почетного "Оскара" (1991) с формулировкой "за карьеру, богатую запоминающимися ролями, придавшими нетускнеющий блеск кинематографу".

В 2020 году Лорен снялась в картине своего сына – режиссера Эдоардо Понти. Права на драму под названием "Вся жизнь впереди" были куплены компанией Netflix. 11 мая 2021 года в Риме Софи Лорен за работу в этом фильме седьмой раз в карьере была удостоена национальной премии "Давид ди Донателло" за лучшую женскую роль спустя 60 лет после первой победы в этой номинации. У Софи двое детей, ее старший сын Карло Понти – дирижер.