Тысячи евреев молились у Стены Плача о возвращении заложников из плена. Фоторепортаж
время публикации: 20 сентября 2024 г., 07:24 | последнее обновление: 20 сентября 2024 г., 07:24
Фото: Chaim Goldberg/Flash90
Ночью и рано утром 20 сентября тысячи верующих евреев собрались у Стены Плача в Старом городе Иерусалима для чтения традиционных молитв "Слихот" накануне праздника Рош а-Шана (Еврейский новый год).
Звучали молитвы о возвращении заложников из плена, а также за мир и безопасность в Израиле.
Скоро год в Израиле идет война. Многие заложники остаются в плену в Газе более 11 месяцев.