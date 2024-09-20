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Тысячи евреев молились у Стены Плача о возвращении заложников из плена. Фоторепортаж

время публикации: 20 сентября 2024 г., 07:24 | последнее обновление: 20 сентября 2024 г., 07:24

Фото: Chaim Goldberg/Flash90

Ночью и рано утром 20 сентября тысячи верующих евреев собрались у Стены Плача в Старом городе Иерусалима для чтения традиционных молитв "Слихот" накануне праздника Рош а-Шана (Еврейский новый год).

Звучали молитвы о возвращении заложников из плена, а также за мир и безопасность в Израиле.

Скоро год в Израиле идет война. Многие заложники остаются в плену в Газе более 11 месяцев.

Тысячи евреев молились у Стены Плача о возвращении заложников из плена. Фоторепортаж
Тысячи евреев молились у Стены Плача о возвращении заложников из плена. Фоторепортаж
Тысячи евреев молились у Стены Плача о возвращении заложников из плена. Фоторепортаж
Тысячи евреев молились у Стены Плача о возвращении заложников из плена. Фоторепортаж
Тысячи евреев молились у Стены Плача о возвращении заложников из плена. Фоторепортаж
Тысячи евреев молились у Стены Плача о возвращении заложников из плена. Фоторепортаж
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