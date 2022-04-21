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NEWSru.co.il :: Фоторепортажи21 апреля 2022 г., 07:23

"Остановить насилие в Украине": акция протеста около посольства РФ в Тель-Авиве. Фоторепортаж

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Фото: Tomer Neuberg/Flash90 и AP Photo/Oded Balilty

20 апреля около здания посольства Российской Федерации в Тель-Авиве прошла акция протеста против насилия в Украине. Участники акции разделись, завязали себе глаза и облили себя красной краской, встав около здания посольства.

Так был выражен протест против многократных случаев изнасилования мирных граждан Украины российскими военными на оккупированных украинских территориях.

Ранее схожие акции проходили около посольств РФ во многих других странах мира.

"Остановить насилие в Украине": акция протеста около посольства РФ в Тель-Авиве. Фоторепортаж "Остановить насилие в Украине": акция протеста около посольства РФ в Тель-Авиве. Фоторепортаж "Остановить насилие в Украине": акция протеста около посольства РФ в Тель-Авиве. Фоторепортаж "Остановить насилие в Украине": акция протеста около посольства РФ в Тель-Авиве. Фоторепортаж "Остановить насилие в Украине": акция протеста около посольства РФ в Тель-Авиве. Фоторепортаж "Остановить насилие в Украине": акция протеста около посольства РФ в Тель-Авиве. Фоторепортаж
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