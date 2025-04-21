Папа Римский Франциск, Хорхе Марио Бергольо: 1936-2025. Фотогалерея

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21 апреля 2025 года в возрасте 88 лет умер Папа Франциск, занимавший святейший престол с 2013 года и ставший первым представителем Латинской Америки во главе римско-католической церкви.

Хорхе Марио Бергольо родился 17 декабря 1936 года в Буэнос-Айресе, в семье иммигранта из Италии. После завершения учебы в семинарии в 1958 году вступил в Орден иезуитов. Изучал философию, преподавал в Colegio de la Inmaculada в Санта-Фе и в Colegio del Salvador в Буэнос-Айресе. В 1969 году архиепископ Рамон-Хосе Кастельяно посвятил его в сан священника.

В 1973-1979 годах был главой Ордена иезуитов в Аргентине. С 1980 по 1986 год занимал пост ректора семинарии в Сан-Мигеле. Завершил работу над докторской диссертацией в Германии и вернулся в Аргентину, служил в Кордобе.

В 2001 году Папа Римский Иоанн-Павел II произвел Хорхе Бергольо в кардиналы. По некоторым данным, на выборах понтифика в 2005 году Бергольо занял третье место на голосовании, по итогам которого Папой Римским был избран кардинал Йозеф Ратцингер, взявший имя Бенедикт XVI.

В феврале 2013 года было объявлено, что Бенедикт XVI уходит в отставку. В марте конклав избрал Хорхе Марио Бергольо новым Папой Римским. Понтифик взял себе имя Франциск.

Скончался 21 апреля 2025 года.