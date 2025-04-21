Скончался Папа Римский Франциск

Канцелярия Ватикана сообщила, что на 89-м году жизни скончался Папа Франциск, занимавший святейший престол с 2013 года и ставший первым представителем Латинской Америки во главе римско-католической церкви.

Папа Римский страдал от многочисленных заболеваний. По состоянию здоровья ему пришлось пропустить почти все церемонии Страстной недели, в том числе пасхальную мессу, но он нашел в себе силы, чтобы в главный христианский праздник приветствовать паломников и туристов.

Он объехал на открытом "папамобиле" площадь Святого Петра, а потом появился на балконе, чтобы выступить с традиционным пасхальным обращением Urbi et Orbi – Граду и миру. Франциск был очень слаб, но обошелся без кислородной маски.

Напомним: 14 февраля Франциск был госпитализирован в связи с бронхитом, который впоследствии перерос в двухстороннюю пневмонию. Он провел в больнице "Джемелли" пять недель и был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Дважды возникала опасность для его жизни.

Глава римско-католической церкви, настоящее имя которого – Хорхе Марио Бергольо, родился в 1936 году в Аргентине в семье эмигранта из Италии. Получил диплом химика-технолога, однако в 1958 году вступил в орден иезуитов. Работал преподавателем литературы, философии и теологии.

В 1969 году был рукоположен в священники, в 1992 году стал епископом, а в 2001 году – кардиналом. После смерти Иоанна-Павла Второго считался одним из ведущих кандидатов на папский престол, однако новым понтификом был избран немец Йозеф Ратцингер, взявший имя Бенедикта XVI.

Однако в 2013 году Бенедикт решил удалиться на покой, и его преемником избрали Бергольо, взявшего себе имя в честь Франциска Ассизского. Франциск стал одним из самых возрастных новоизбранных пап в истории.

Папа считался защитником бедных, мигрантов и поборником социальной справедливости и защиты окружающей среды. Он неоднократно выражал солидарность с палестинцами, подвергая Израиль резкой критике. В частности, папа призвал проверить, являются ли действия Израиля в секторе Газы геноцидом.