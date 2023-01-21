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    Фоторепортажи

    Третью субботу подряд: массовые акции протеста против действий правительства Нетаниягу. Фоторепортаж

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    Фото: Tomer Neuberg/Flash90 и Noam Revkin Fenton/Flash90

    Вечером в субботу, 21 декабря, в Тель-Авиве, Иерусалиме и других городах Израиля прошли массовые акции протеста против правительства Биньямина Нетаниягу и юридической реформы, проводимой нынешней коалицией.

    В Тель-Авиве на площади у театра "Габима" и прилегающих к ней улицах собралось более 100 тысяч человек. В митинге на улице Каплан приняли участие писатель Давид Гроссман, лидер парламентской оппозиции и партии "Еш Атид" Яир Лапид, лидер "Аводы" Мерав Михаэли, экс-заместитель юридического советника правительства Дина Зильбер, экс-министр юстиции Гидеон Саар и многие другие.

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    В Иерусалиме на аналогичную демонстрацию собрались около 3000 человек. В акции приняли участие депутаты Кнессета Пнина Тамене-Шете, Зеэв Элькин и Хили Трупер.

    Отметим, что массовые акции протеста против действий и намерений правительства Нетаниягу проходят третью субботу подряд, и их масштаб пока только возрастает.

    Тель-Авив. 21 января 2023 года Тель-Авив. 21 января 2023 года Тель-Авив. 21 января 2023 года Тель-Авив. 21 января 2023 года Тель-Авив. 21 января 2023 года Тель-Авив. 21 января 2023 года
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