Третью субботу подряд: массовые акции протеста против действий правительства Нетаниягу. Фоторепортаж

Фото: Tomer Neuberg/Flash90 и Noam Revkin Fenton/Flash90

Вечером в субботу, 21 декабря, в Тель-Авиве, Иерусалиме и других городах Израиля прошли массовые акции протеста против правительства Биньямина Нетаниягу и юридической реформы, проводимой нынешней коалицией.

В Тель-Авиве на площади у театра "Габима" и прилегающих к ней улицах собралось более 100 тысяч человек. В митинге на улице Каплан приняли участие писатель Давид Гроссман, лидер парламентской оппозиции и партии "Еш Атид" Яир Лапид, лидер "Аводы" Мерав Михаэли, экс-заместитель юридического советника правительства Дина Зильбер, экс-министр юстиции Гидеон Саар и многие другие.

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В Иерусалиме на аналогичную демонстрацию собрались около 3000 человек. В акции приняли участие депутаты Кнессета Пнина Тамене-Шете, Зеэв Элькин и Хили Трупер.

Отметим, что массовые акции протеста против действий и намерений правительства Нетаниягу проходят третью субботу подряд, и их масштаб пока только возрастает.