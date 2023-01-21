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    Фоторепортажи

    Натану Щаранскому – 75. Фотогалерея

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    Фото: Flash90, Associated Press

    20 января исполнилось 75 лет общественному деятелю, политику и правозащитнику Натану Щаранскому.

    Натан (Анатолий) Щаранский родился 20 января 1948 года в Сталино (ныне Донецк). Окончил Московский физико-технический институт (город Долгопрудный). Затем работал инженером-математиком в ВНИИ нефти и газа. Занимался шахматами.

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    В 1973 году подал документы на выезд в Израиль, но ему было в этом отказано. Он был уволен из ВНИИ нефти и газа и стал зарабатывать на жизнь частными уроками. К 1975 году стал активным участником эмиграционного движения евреев-отказников. Был одним из инициаторов создания Московской группы по контролю за соблюдением Хельсинкских соглашений в области прав человека (так называемой Хельсинкской группы), помощником и переводчиком академика Андрея Сахарова. Активно участвовал в еврейском движении в СССР, демонстрациях и голодовках протеста; был автором ряда писем и обращений еврейских активистов к советским властям и международной общественности. Встречаясь с аккредитованными в Москве иностранными журналистами, Щаранский передавал им информацию о преследованиях, которым подвергались активисты-правозащитники, о необоснованных отказах в разрешении на выезд из СССР, о многочисленных случаях нарушений прав человека в СССР.

    Был арестован в 1977 году по обвинению в шпионаже в пользу Соединенных Штатов, провел девять лет в советских тюрьмах и лагерях, пока давление со стороны мировой общественности в 1986 году не вынудило советское правительство выпустить его из тюрьмы, лишить советского гражданства и выслать в Израиль.

    Вскоре после прибытия в Израиль Щаранский создал объединяющий русскоязычных репатриантов Сионистский форум и возглавлял его до 1996 года. В 1995 году основал партию "Исраэль ба-Алия", объединившую выходцев из бывшего СССР.

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    В мае 1996 года Щаранский стал министром промышленности и торговли Израиля. С июля 1999 был министром внутренних дел. С 2001 года по 2003 год был заместителем премьер-министра Израиля и министром строительства. Позже покинул Кабинет министров в знак протеста против переговоров о статусе Иерусалима, но заниматься политической деятельностью не прекратил. Был избран в Кнессет 17-го созыва в составе фракции "Ликуда", но уволился из парламента через несколько месяцев.

    С 2009 по 2018 год возглавлял Еврейское агентство ("Сохнут").

    Щаранский объявлен лауреатом премии "Генезис" 2020 года. Миллион долларов этой премии он передал на борьбу с коронавирусом.

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    Женат на Авитали (Наталье) Штиглиц с 1976 года. Когда он оказался в тюрьме, она многие годы вела упорную борьбу за его освобождение. У них две дочери, множество внуков.

    Натану Щаранскому – 75. Фотогалерея Авиталь и Натан Щаранские. 1986 год Авиталь и Натан Щаранские. 2015 год Натан Щаранский. 1986 Натан Щаранский и Маргарет Тэтчер. 1987 Щаранский с Рейганом и Бушем в 1989 году
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    Ссылки по теме
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 24 Декабря 2020
    В резиденции президента состоялась церемония вручения премии "Генезис" Натану Щаранскому
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 19 Мая 2020
    Щаранский о мемориале в Бабьем Яру: "Ничего антигуманного там нет". Интервью
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 10 Декабря 2019
    Натан Щаранский объявлен лауреатом премии "Генезис" 2020 года
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 4 Июня 2018
    "Мы не комиссары от сионизма". Интервью с Натаном Щаранским
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