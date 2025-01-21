Вторая инаугурация Дональда Трампа. Фоторепортаж

Фото: Associated Press

20 января в Вашингтоне состоялась инаугурация 47-го президента США Дональда Трампа. Главное событие – церемония принесения присяги, которая проходит на Капитолийском холме. Но этим программа торжественного дня не исчерпывалась.

Утром минувшего дня Трамп и его супруга Мелания встретились в Белом доме со своим предшественником Джо Байденом и первой леди Джилл Байден. После чаепития президенты направились в Капитолий. Передачу власти ознаменовал артиллерийский салют. Присяга была принесена на двух Библиях – одна была подарена Трампу матерью, вторая принадлежала президенту Аврааму Линкольну.

Из-за морозной погоды церемония была перенесена внутрь здания Капитолия. Поэтому большая часть почетных гостей собралась на арене Сapital One. Среди них были и близкие похищенных ХАМАСом израильян. Трамп прибыл сюда, чтобы обратиться к собравшимся и подписал первые указы своего президентства, не дожидаясь возращения в Белый дом. Особое внимание присутствующих привлек праздновавший победу предприниматель Илон Маск – ближайший соратник президента.

Вечером в официальной резиденции состоялись несколько балов. И здесь блистала новая первая леди Мелания. За торжественный день она поменяла несколько нарядов и в каждом из них смотрелась великолепно. Несмотря на то, что США – президентская республика, Мелания Трамп продемонстрировала поистине королевское достоинство.