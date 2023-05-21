Парад звезд на кинофестивале в Каннах: возвращение Натали Портман. Фоторепортаж

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Продолжается 76-й Каннский международный кинофестиваль. На минувшей неделе на красной дорожке появлялись Мартин Скорсезе, Майкл Дуглас, Катрин Денев, Леонардо ДиКаприо, Кейт Бланшетт, Натали Портман, Джулианна Мур, Кирстен Данст, Сальма Хайек, Изабель Гулар, Алессандра Амбросио, Адриана Лима, Ирина Шайк и многие другие звезды.

Отметим, что Натали Портман не появлялась на фестивале в Каннах восемь лет. Мартина Скорсезе на Каннском фестивале в прошлый раз видели пять лет назад, Майкла Дугласа – десять лет назад.