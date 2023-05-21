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    Фоторепортажи

    Парад звезд на кинофестивале в Каннах: возвращение Натали Портман. Фоторепортаж

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    Фото: Associated Press

    Продолжается 76-й Каннский международный кинофестиваль. На минувшей неделе на красной дорожке появлялись Мартин Скорсезе, Майкл Дуглас, Катрин Денев, Леонардо ДиКаприо, Кейт Бланшетт, Натали Портман, Джулианна Мур, Кирстен Данст, Сальма Хайек, Изабель Гулар, Алессандра Амбросио, Адриана Лима, Ирина Шайк и многие другие звезды.

    Отметим, что Натали Портман не появлялась на фестивале в Каннах восемь лет. Мартина Скорсезе на Каннском фестивале в прошлый раз видели пять лет назад, Майкла Дугласа – десять лет назад.

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    Натали Портман Слева направо: Роберт Де Ниро, Леонардо ДиКаприо и режиссер Мартин Скорсезе Майкл Дуглас и Катрин Денев Кейт Бланшетт Джулиан Мур Слева направо: режиссер Тодд Хейнс, Натали Портман и Чарльз Мелтон
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    // https://www.newsru.co.il/ // Фоторепортажи // 17 Мая 2023
    Открытие 76-го Каннского кинофестиваля: звездная церемония. Фоторепортаж
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