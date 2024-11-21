x
21 ноября 2024
|
последняя новость: 12:34
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
21 ноября 2024
|
21 ноября 2024
|
последняя новость: 12:34
21 ноября 2024
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Фото

Извержение вулкана Сундхнукур в Исландии: седьмое за год. Фоторепортаж

Извержения вулканов
Исландия
время публикации: 21 ноября 2024 г., 11:17 | последнее обновление: 21 ноября 2024 г., 11:17

Фото: AP Photo/Marco di Marco

21 ноября, в седьмой раз за 2024 год, началось извержение вулкана Сундхнукур, расположенного к северу от Гриндавика на полуострове Рейкьянес, на юго-западе Исландии.

Извержение не повлияло на расписание авиаперелетов. Были эвакуированы жильцы полусотни домов, а также постояльцы курорта Блауа-Лоунид (Голубая Лагуна).

ПРОДОЛЖЕНИЕ ФОТОРЕПОРТАЖА
Фото
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Фото // 30 августа 2024

Извержение вулкана в Исландии. Фоторепортаж
// https://www.newsru.co.il/ // Фото // 30 мая 2024

Извержение вулкана в Исландии. Фоторепортаж
// https://www.newsru.co.il/ // Фото // 17 марта 2024

Извержение вулкана началось на полуострове Рейкьянес в Исландии. Фоторепортаж