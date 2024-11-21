Извержение вулкана Сундхнукур в Исландии: седьмое за год. Фоторепортаж

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21 ноября, в седьмой раз за 2024 год, началось извержение вулкана Сундхнукур, расположенного к северу от Гриндавика на полуострове Рейкьянес, на юго-западе Исландии.

Извержение не повлияло на расписание авиаперелетов. Были эвакуированы жильцы полусотни домов, а также постояльцы курорта Блауа-Лоунид (Голубая Лагуна).