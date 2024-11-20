x
20 ноября 2024
|
последняя новость: 21:10
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
20 ноября 2024
|
20 ноября 2024
|
последняя новость: 21:10
20 ноября 2024
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Фото

"Военный объект" детский сад в Акко после ракетного обстрела. Фоторепортаж

Война с "Хизбаллой"
Война "Железные мечи"
Мада
время публикации: 20 ноября 2024 г., 20:44 | последнее обновление: 20 ноября 2024 г., 20:45

Видео/фото: МАДА и AP Photo/Francisco Seco

Днем 20 ноября 2024 года ракета, выпущенная террористами "Хизбаллы" из Ливана, разорвалась возле детского сада в Акко.

Зданию детсада был причинен ущерб. Шрапнель пробила стекла. Взрывной волной вынесло металлическую решетку. Детскую площадку сильно повредило осколками.

Никто из детей не пострадал. Но некоторым взрослым потребовалась помощь медиков.

По оценке ЦАХАЛа, террористы выпустили около 25 ракет. "Хизбалла" заявила о поражении "военного объекта".

"Военный объект" детский сад в Акко после ракетного обстрела. Фоторепортаж
"Военный объект" детский сад в Акко после ракетного обстрела. Фоторепортаж
"Военный объект" детский сад в Акко после ракетного обстрела. Фоторепортаж
"Военный объект" детский сад в Акко после ракетного обстрела. Фоторепортаж
"Военный объект" детский сад в Акко после ракетного обстрела. Фоторепортаж
"Военный объект" детский сад в Акко после ракетного обстрела. Фоторепортаж
ПРОДОЛЖЕНИЕ ФОТОРЕПОРТАЖА
Фото
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 20 ноября 2024

Ракетный обстрел из Ливана: ракета упала возле детского сада в Акко
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 20 ноября 2024

Ракетная тревога звучит в Акко, Нагарии, Бецете и других городах и поселках: выпущено 25 ракет