"Военный объект" детский сад в Акко после ракетного обстрела. Фоторепортаж

Видео/фото: МАДА и AP Photo/Francisco Seco

Днем 20 ноября 2024 года ракета, выпущенная террористами "Хизбаллы" из Ливана, разорвалась возле детского сада в Акко.

Зданию детсада был причинен ущерб. Шрапнель пробила стекла. Взрывной волной вынесло металлическую решетку. Детскую площадку сильно повредило осколками.

Никто из детей не пострадал. Но некоторым взрослым потребовалась помощь медиков.

По оценке ЦАХАЛа, террористы выпустили около 25 ракет. "Хизбалла" заявила о поражении "военного объекта".