"Военный объект" детский сад в Акко после ракетного обстрела. Фоторепортаж
время публикации: 20 ноября 2024 г., 20:44 | последнее обновление: 20 ноября 2024 г., 20:45
Видео/фото: МАДА и AP Photo/Francisco Seco
Днем 20 ноября 2024 года ракета, выпущенная террористами "Хизбаллы" из Ливана, разорвалась возле детского сада в Акко.
Зданию детсада был причинен ущерб. Шрапнель пробила стекла. Взрывной волной вынесло металлическую решетку. Детскую площадку сильно повредило осколками.
Никто из детей не пострадал. Но некоторым взрослым потребовалась помощь медиков.
По оценке ЦАХАЛа, террористы выпустили около 25 ракет. "Хизбалла" заявила о поражении "военного объекта".