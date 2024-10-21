ЦАХАЛ разоружает "Хизбаллу" на юге Ливана. Фоторепортаж

Фото и видео: пресс-служба ЦАХАЛа

188-я бронетанковая бригада "Барак" (36-я бронетанковая дивизия "Гааш") продолжает действовать на юге Ливана, уничтожая террористов, подземную инфраструктуру и склады вооружений.

Многие склады оружия израильские военные находят в жилых районах. На одном из таких складов нашли десятки ракет и другое оружие. Рядом с другим домом располагалась мобильная ракетная установка "Хизбаллы", готовая к запуску ракет по израильской территории.

ЦАХАЛ постепенно разоружает "Хизбаллу" на юге Ливана. Но у террористов еще есть многие тысячи ракет, которые могут быть выпущены по Израилю.