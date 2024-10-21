Премьер-министру Израиля Биньямину Нетаниягу – 75. Фотогалерея

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21 октября исполнилось 75 лет Биньямину Нетаниягу – политику, который в общей сложности более 17 лет прослужил на посту премьер-министра Израиля (с 1996 по 1999, с 2009 по 2021, с 2022 по настоящее время).

Он родился в Иерусалиме, в семье историка Бенциона Нетаниягу (Милейковского) и Цили Нетаниягу (Сегаль). Его старший брат Йонатан погиб в ходе операции по освобождению израильских заложников в Энтеббе (в 1976 году). Младший брат Идо – врач-радиолог и писатель.

В период с 1956 по 1958, а также с 1963 по 1967 год семья Нетаниягу проживала в США (в штате Пенсильвании). Там Биньямин окончил среднюю школу, там же получил прозвище "Биби".

По возвращении в Израиль в 1967 году Биньямин Нетаниягу служил в Армии обороны Израиля, в элитном диверсионно-разведывательном подразделении "Сайерет Маткаль". Участвовал в нескольких боевых операциях на территории вражеских стран, в том числе в рейде на аэропорт Бейрута и в сражении при Караме. Был ранен пулей другого бойца в ходе обезвреживания террористки. Окончил службу в звании капитана.

В 1972 году вернулся в США, где учился на архитектора в Массачусетском технологическом институте, в феврале 1975 получил степень бакалавра архитектуры, а в июне 1976 – степень магистра менеджмента. Позже изучал политологию на бакалавриате Гарвардского университета.

После начала Войны Судного дня в 1973 году Биньямин Нетаниягу прервал учебу на месяц и принял участие в боевых действиях в районе Суэцкого канала и на Голанских высотах. Возглавлял атаку коммандос вглубь сирийской территории, подробности операции остаются засекреченными.

В 1977 году, завершив учебу в США, вернулся в Израиль.

С 1982 года началась дипломатическая карьера Биньямина Нетаниягу – в качестве заместителя посла Израиля в США.

В 1984 году Нетаниягу был назначен послом Израиля в ООН.

В 1988 году вернулся в Израиль и начал политическую карьеру, став депутатом Кнессета по списку партии "Ликуд". В 1992 году возглавил "Ликуд", находившийся тогда в оппозиции. В 1993-м стал лидером оппозиции.

В 1996 году в Израиле впервые в истории государства были проведены прямые выборы премьер-министра, на которых молодой правый политик Биньямин Нетаниягу одержал победу над ветераном израильской политики Шимоном Пересом, придерживавшимся левых взглядов.

С тех пор помимо поста главы правительства занимал множество различных министерских постов, зачастую совмещая одновременно руководство несколькими министерствами.

В настоящее время является премьер-министром Израиля.

Женат третьим браком на Саре Нетаниягу. У него есть дочь от первого брака и двое сыновей от третьего брака.