"Они излучают свет". Художник Регина Шафир нарисовала сотрудников израильского полевого госпиталя в Украине

Художник Регина Шафир, жена посла Израиля в Украине Михаила Бродского, приехала в израильский полевой госпиталь в населенном пункте Мостиска Львовской области, чтобы рисовать вместе с детьми.

Рисуя с маленькими пациентами, Регина разговаривала с ними, а дети рассказывали ей о пережитом. "Мы сидели в подвале, вышли, а дома нашего уже – бух… Нету. Танк дурацкий", - рассказала ей девочка по имени Настя.

В перерывах между занятиями Регина познакомилась с врачами и медсестрами, работающими в госпитале. "Я поняла – вот кого надо нарисовать и про кого вам рассказать. Они отважные, замечательные, я влюбилась в них", - написала Регина Шафир в своем Facebook, добавив: "Какие же они все красивые, ребята. Излучают свет".

Регина Шафир любезно разрешила редакции NEWSru.co.il опубликовать фотографии и портреты тех, кого она рисовала.