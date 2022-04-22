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NEWSru.co.il :: Фоторепортажи22 апреля 2022 г., 19:24

"Они излучают свет". Художник Регина Шафир нарисовала сотрудников израильского полевого госпиталя в Украине

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Художник Регина Шафир, жена посла Израиля в Украине Михаила Бродского, приехала в израильский полевой госпиталь в населенном пункте Мостиска Львовской области, чтобы рисовать вместе с детьми.

Рисуя с маленькими пациентами, Регина разговаривала с ними, а дети рассказывали ей о пережитом. "Мы сидели в подвале, вышли, а дома нашего уже – бух… Нету. Танк дурацкий", - рассказала ей девочка по имени Настя.

В перерывах между занятиями Регина познакомилась с врачами и медсестрами, работающими в госпитале. "Я поняла – вот кого надо нарисовать и про кого вам рассказать. Они отважные, замечательные, я влюбилась в них", - написала Регина Шафир в своем Facebook, добавив: "Какие же они все красивые, ребята. Излучают свет".

Регина Шафир любезно разрешила редакции NEWSru.co.il опубликовать фотографии и портреты тех, кого она рисовала.

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