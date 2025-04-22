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Лагосский карнавал Фанти. Фоторепортаж

время публикации: 22 апреля 2025 г., 14:32 | последнее обновление: 22 апреля 2025 г., 14:33

Фото: AP Photo/Sunday Alamba

В Лагосе – крупнейшем городе Нигерии и Африки, с населением около 35 млн человек (включая пригороды) – прошел традиционный Лагосский карнавал, также известный как Фанти или карнавал Каретта.

Этот карнавал проводится во время Лагосского фестиваля чёрного наследия – красочного фольклорного фестиваля, который ежегодно проходит в Лагосе.

Традиция проводить карнавал в Лагосе зародилась в колониальный период, в XIX веке, когда в Нигерию стали возвращаться ее уроженцы, вывезенные в рабство в Бразилию.

Решением властей Нигерии карнавал был восстановлен в 2010 году.

Мероприятие проходит на острове Лагос, где участники выступают в национальных одеждах и демонстрируют различные виды развлечений, включая музыку и танцы, и представляет собой эклектичную смесь нигерийских, бразильских и кубинских карнавальных традиций.

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