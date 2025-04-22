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Пасхальные игры Трампа. Фоторепортаж

США
Дональд Трамп
Праздники
время публикации: 22 апреля 2025 г., 17:35 | последнее обновление: 22 апреля 2025 г., 17:35

Фото: Associated Press

21 апреля президент США Дональд Трамп и его супруга Мелания приняли участие в пасхальном празднике на лужайке перед Белым домом. Американский лидер с увлечением судил соревнования детей по катанию крашеных яиц, а первая леди читала детям сказку "Кролик с большим сердцем". Прочие родственники Трампа веселись вместе с семьями министров его администрации.

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