Пасхальные игры Трампа. Фоторепортаж

Фото: Associated Press

21 апреля президент США Дональд Трамп и его супруга Мелания приняли участие в пасхальном празднике на лужайке перед Белым домом. Американский лидер с увлечением судил соревнования детей по катанию крашеных яиц, а первая леди читала детям сказку "Кролик с большим сердцем". Прочие родственники Трампа веселись вместе с семьями министров его администрации.