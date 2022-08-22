В похоронах духовного лидера партии ШАС Шалома Коэна участвуют 250 тысяч человек. Фоторепортаж

Фото: Yonatan Sindel/Flash90

В Иерусалиме проходят похороны духовного лидера партии ШАС Шалома Коэна. Похоронная процессия отправилась от йешивы "Порат Йосеф" в Старом городе Иерусалима в сторону кладбища "Санедрия", где пройдут похороны.

По оценкам полиции, в похоронной процессии принимают участие около 250 тысяч человек.

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Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" и полиция приведены в состояние повышенной готовности. Как сообщала пресс-служба МАДА, на месте находятся реанимационные автомобили, машины скорой помощи, мотоциклисты, а также обычные бригады санитаров и парамедкиов.