В похоронах духовного лидера партии ШАС Шалома Коэна участвуют 250 тысяч человек. Фоторепортаж
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Фото: Yonatan Sindel/Flash90
В Иерусалиме проходят похороны духовного лидера партии ШАС Шалома Коэна. Похоронная процессия отправилась от йешивы "Порат Йосеф" в Старом городе Иерусалима в сторону кладбища "Санедрия", где пройдут похороны.
По оценкам полиции, в похоронной процессии принимают участие около 250 тысяч человек.
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