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Голливудской актрисе Дрю Бэрримор – 50. Фотогалерея

Звезды
время публикации: 22 февраля 2025 г., 07:57 | последнее обновление: 22 февраля 2025 г., 07:57

Фото: Associated Press

22 февраля исполнилось 50 лет Дрю Бэрримор – известной американской актрисе, кинорежиссеру, модели, писательнице и продюсеру.

Она родилась в Калвер-Сити (Калифорния) в актерской семье. Ее родителями были голливудские актеры Джон Дрю Бэрримор и Джейд Бэрримор. Со стороны отца Дрю принадлежит к большому актерскому клану Бэрриморов английско-ирландского происхождения. Ее дедушка и бабушка по отцовской линии, Джон и Долорес Костелло Бэрримор, были актерами. Среди их детей и племянников множество актеров.

Актерская карьера Дрю Бэрримор началась, когда она еще даже не годовалой появилась в рекламе корма для собак. Кинодебют юной актрисы состоялся в фантастическом фильме "Другие ипостаси" (1980), когда ей было пять лет. Первой действительно заметной была роль в фильме "Инопланетянин" (1982), таким образом Дрю прославилась семилетней. К тому времени отец (из знаменитой артистической семьи Бэрримор) почти не видел дочь, родители разошлись еще до ее рождения и формально развелись, когда девочке было девять лет. Как и отец, Дрю с юных злоупотребляла наркотиками и алкоголем, она дважды попадала в реабилитационный центр. Эти события описано в ее автобиографии "Маленькая потерянная девочка" (1991).

В общей сложности за 45 лет кинокарьеры Дрю Бэрримор снялась примерно в 70 фильмах и сериалах. Среди них "Ядовитый плющ" (1992), "Крик" (1996), "История вечной любви" (1998), "Певец на свадьбе" (1998), "50 первых поцелуев" (2004), "Серые сады" (2009), "Смешанные" (2014).

Она была удостоена премии Гильдии киноактёров США и "Золотого глобуса" за роль в телефильме "Серые сады". В 2004 году была удостоена именной звезды на Голливудской "Аллее Славы".

Многократно была обручена, несколько раз выходила замуж и разводилась. Воспитывает двух дочерей. Считает себя бисексуалкой.

1999 год
1982 год
C Шэрон Стоун (слева) и Алленом Гарфилдом, 1984 год
1990 год
2009 год
2023 год
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