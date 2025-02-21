Взрывы в автобусах в центре Израиля: предотвращен масштабный теракт. Фоторепортаж
время публикации: 21 февраля 2025 г., 13:13 | последнее обновление: 21 февраля 2025 г., 13:13
Фото: Associated Press, Flash90 и МАДА
Вечером 20 февраля взрывы в автобусах произошли на двух стоянках в Бат-Яме и в Холоне. Два взрывных устройства обнаружены в автобусах на въезде в Холон и Тель-Авив. На невзорвавшихся устройствах обнаружена надпись на арабском и иврите: "Месть за Туль-Карем". Благодаря счастливой случайности, ошибке террористов и действиям спецслужб и полиции, удалось предотвратить масштабную серию терактов в Израиле.
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