x
21 февраля 2025
|
последняя новость: 14:24
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
21 февраля 2025
|
21 февраля 2025
|
последняя новость: 14:24
21 февраля 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Фото

Взрывы в автобусах в центре Израиля: предотвращен масштабный теракт. Фоторепортаж

Полиция
Террористы
ШАБАК
время публикации: 21 февраля 2025 г., 13:13 | последнее обновление: 21 февраля 2025 г., 13:13

Фото: Associated Press, Flash90 и МАДА

Вечером 20 февраля взрывы в автобусах произошли на двух стоянках в Бат-Яме и в Холоне. Два взрывных устройства обнаружены в автобусах на въезде в Холон и Тель-Авив. На невзорвавшихся устройствах обнаружена надпись на арабском и иврите: "Месть за Туль-Карем". Благодаря счастливой случайности, ошибке террористов и действиям спецслужб и полиции, удалось предотвратить масштабную серию терактов в Израиле.

Взрывы и бомбы в автобусах в Гуш-Дане. Подробности

Взрывы в автобусах в центре Израиля: предотвращен масштабный теракт. Фоторепортаж
Взрывы в автобусах в центре Израиля: предотвращен масштабный теракт. Фоторепортаж
Взрывы в автобусах в центре Израиля: предотвращен масштабный теракт. Фоторепортаж
Взрывы в автобусах в центре Израиля: предотвращен масштабный теракт. Фоторепортаж
Взрывы в автобусах в центре Израиля: предотвращен масштабный теракт. Фоторепортаж
Взрывы в автобусах в центре Израиля: предотвращен масштабный теракт. Фоторепортаж
ПРОДОЛЖЕНИЕ ФОТОРЕПОРТАЖА
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 21 февраля 2025

СМИ: по делу о подрыве автобусов задержаны подозреваемые. Суд запретил публикации
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 21 февраля 2025

Автобусный террор возвращается. Новые теракты и события прошлых лет
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 20 февраля 2025

Взрывы и бомбы в автобусах в Гуш-Дане. Подробности