Взрывы в автобусах в центре Израиля: предотвращен масштабный теракт. Фоторепортаж

Фото: Associated Press, Flash90 и МАДА

Вечером 20 февраля взрывы в автобусах произошли на двух стоянках в Бат-Яме и в Холоне. Два взрывных устройства обнаружены в автобусах на въезде в Холон и Тель-Авив. На невзорвавшихся устройствах обнаружена надпись на арабском и иврите: "Месть за Туль-Карем". Благодаря счастливой случайности, ошибке террористов и действиям спецслужб и полиции, удалось предотвратить масштабную серию терактов в Израиле.

Взрывы и бомбы в автобусах в Гуш-Дане. Подробности