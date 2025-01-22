"Горная бригада" ЦАХАЛа продолжает зачистку приграничных районов от оружия "Хизбаллы". Фото, видео

Фото/видео: пресс-служба ЦАХАЛа

Силы 810-й резервной территориальной бригады "А-Хермон" ("Горной бригады"), специализирующейся на боевых действиях в горном ландшафте, провели операцию в районе горы Дов, где были найдены оружие и боеприпасы террористов "Хизбаллы".

Отметим, что за последние месяцы бойцы 810-й бригады действовали как на юге Ливана, так на юго-западе Сирии.