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"Горная бригада" ЦАХАЛа продолжает зачистку приграничных районов от оружия "Хизбаллы". Фото, видео

Ливан
Пресс-служба ЦАХАЛа
Война с "Хизбаллой"
время публикации: 22 января 2025 г., 13:29 | последнее обновление: 22 января 2025 г., 13:30

Фото/видео: пресс-служба ЦАХАЛа

Силы 810-й резервной территориальной бригады "А-Хермон" ("Горной бригады"), специализирующейся на боевых действиях в горном ландшафте, провели операцию в районе горы Дов, где были найдены оружие и боеприпасы террористов "Хизбаллы".

Отметим, что за последние месяцы бойцы 810-й бригады действовали как на юге Ливана, так на юго-западе Сирии.

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