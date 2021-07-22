Второй "коронавирусный" Всемирный фестиваль бодиарта. Фотогалерея
Фото: World Bodypainting Festival
18-22 июля состоялся 24-й ежегодный Всемирный фестиваль бодиарта (World Bodypainting Festival, WBF), объединяющий мастеров жанра со всего мира.
В этом году из-за пандемии коронавируса фестиваль вновь, как и год назад, не проводился на берегу озера Вёртер-Зе, на юге Австрии, как это делалось в прошлые годы. Художники представляли свои работы в режиме онлайн, многие из них устраивали шоу "по месту жительства". Но формально местом проведения фестиваля всё так же значился Клагенфурт-ам-Вёртерзе.
// NEWSru.co.il // Фоторепортажи // 12 июля 2020
Всемирный фестиваль бодиарта на фоне эпидемии коронавируса. Фотогалерея
Всемирный фестиваль бодиарта на фоне эпидемии коронавируса. Фотогалерея
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// NEWSru.co.il // Фоторепортажи // 14 июля 2019
Всемирный фестиваль бодиарта 2019. Фоторепортаж из Австрии
Всемирный фестиваль бодиарта 2019. Фоторепортаж из Австрии
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Trotting Cup: мода и бодиарт на скачках в Новой Зеландии. Фоторепортаж
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