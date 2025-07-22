Искусство камуфляжа. Лучшие работы чемпионата мира World Bodypainting Festival

Фото: World Bodypainting Festival

Ежегодный Всемирный фестиваль бодиарта (World Bodypainting Festival, WBF), своего рода чемпионат мира среди мастеров жанра, впервые в истории проводится в нескольких странах.

В июле состоялся первый этап: чемпионат по камуфляжу. Для его проведения был выбран средневековый город Випитено/Штерцинг на севере Италии, около границы с Австрией.

К участию в чемпионате были допущены 20 известных бодиарт-художников. Куратором выступил известный иллюзионист бодиарта Йоханнес Штёттер, уроженец этого города.

В октябре фестиваль WBF прибудет в Хельсинки, столицу Финляндии. Здесь состоится чемпионат по креативному макияжу.