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Искусство камуфляжа. Лучшие работы чемпионата мира World Bodypainting Festival

Современное Искусство
Италия
время публикации: 22 июля 2025 г., 18:07 | последнее обновление: 22 июля 2025 г., 18:07

Фото: World Bodypainting Festival

Ежегодный Всемирный фестиваль бодиарта (World Bodypainting Festival, WBF), своего рода чемпионат мира среди мастеров жанра, впервые в истории проводится в нескольких странах.

В июле состоялся первый этап: чемпионат по камуфляжу. Для его проведения был выбран средневековый город Випитено/Штерцинг на севере Италии, около границы с Австрией.

К участию в чемпионате были допущены 20 известных бодиарт-художников. Куратором выступил известный иллюзионист бодиарта Йоханнес Штёттер, уроженец этого города.

В октябре фестиваль WBF прибудет в Хельсинки, столицу Финляндии. Здесь состоится чемпионат по креативному макияжу.

1 место
2 место
3 место
4 место
5 место
6 место
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