75-й Каннский кинофестиваль: парад нарядов. Фоторепортаж

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Внешне 75-й Каннский кинофестиваль, как все предыдущие – это и ярмарка тщеславия, и парад немыслимых нарядов, и обязательные незапланированные организаторами акции протеста.

Нынешний фестиваль в Каннах проходил, когда в Украине уже третий месяц идет кровопролитная война. 20 мая на "красной дорожке" с акцией протеста выступила активистка французской феминистской организации Scum, на "окровавленном" теле которой был изображен украинский флаг с надписью на английском "Прекратите нас насиловать".