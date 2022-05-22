adv_08 m_ar_top_1
adv_09 ar_top_1
Иерусалим:
15 - 21°
Тель-Авив:
21 - 23°
Эйлат:
25 - 31°
Приложение
для Android
Все новости
adv_10 m_ar_top_2
adv_07 ar_top_2
Фоторепортажи

75-й Каннский кинофестиваль: парад нарядов. Фоторепортаж

время публикации: | последнее обновление:
блог версия для печати фото

Фото: AP Photo

Внешне 75-й Каннский кинофестиваль, как все предыдущие – это и ярмарка тщеславия, и парад немыслимых нарядов, и обязательные незапланированные организаторами акции протеста.

Нынешний фестиваль в Каннах проходил, когда в Украине уже третий месяц идет кровопролитная война. 20 мая на "красной дорожке" с акцией протеста выступила активистка французской феминистской организации Scum, на "окровавленном" теле которой был изображен украинский флаг с надписью на английском "Прекратите нас насиловать".

adv_11 m_ar_1

Мередит Микельсон Алессандра Амбросио Российская топ-модель и актриса Саша Лусс 75-й Каннский кинофестиваль: парад нарядов. Фоторепортаж Норвежская актриса Фрида Аасен Активистка французской феминистской организации Scum
adv_12 m_end_ar_wwh
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Фоторепортажи // 18 Мая 2022
Открытие 75-го кинофестиваля в Каннах. Фоторепортаж
adv_13 ar_middle_wwh
adv_14 ar_middle_yandex
adv_15 ar_middle_mobile_yandex
adv_16 ar_right_wwh
adv_17 ar_right_1

ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

14:24 75-й Каннский кинофестиваль: парад нарядов. Фоторепортаж
12:23 "Я чувствую себя в Израиле дома". Легендарный Андреа Бочелли выступит с единственным концертом в Тель-Авиве
11:39 Минобороны РФ опубликовало отчет о ходе "спецоперации" в Украине, идет 88-й день войны
10:55 Генштаб ВСУ опубликовал данные о потерях российской армии на 88-й день войны
09:55 Эпидемия коронавируса в Израиле: менее 14 тысяч зараженных, карантинные меры постепенно отменяются
08:45 Минздрав: подозрение на второй случай заболевания оспой обезьян в Израиле
07:31 Начата внезапная проверка готовности к войне Управления тылом и ВВС ЦАХАЛа
07:06 Израиль ведет переговоры о поставках газа в Европу на фоне украинского кризиса
adv_18 ar_right_2
adv_19 ar_right_3
adv_20 ar_right_4
adv_21 ar_right_5