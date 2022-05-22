75-й Каннский кинофестиваль: парад нарядов. Фоторепортаж
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Фото: AP Photo
Внешне 75-й Каннский кинофестиваль, как все предыдущие – это и ярмарка тщеславия, и парад немыслимых нарядов, и обязательные незапланированные организаторами акции протеста.
Нынешний фестиваль в Каннах проходил, когда в Украине уже третий месяц идет кровопролитная война. 20 мая на "красной дорожке" с акцией протеста выступила активистка французской феминистской организации Scum, на "окровавленном" теле которой был изображен украинский флаг с надписью на английском "Прекратите нас насиловать".
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// https://www.newsru.co.il/ // Фоторепортажи // 18 Мая 2022
Открытие 75-го кинофестиваля в Каннах. Фоторепортаж
Открытие 75-го кинофестиваля в Каннах. Фоторепортаж
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