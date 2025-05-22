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Резервисты-десантники привлечены к операции "Колесницы Гидеона" в Газе. Фото, видео

время публикации: 22 мая 2025 г., 18:00 | последнее обновление: 22 мая 2025 г., 18:01

Фото/видео: пресс-служба ЦАХАЛа

К участию в военной операции "Колесницы Гидеона" в Газе привлечены силы 98-й резервной воздушно-десантной дивизии "А-Эш". Ранее бригады этой дивизии действовали в Ливане, Сирии, Иудее и Самарии.

Силы 98-й дивизии уже уничтожили в районе Хан-Юниса, на юге сектора Газы, десятки террористов и около 200 объектов террористической инфраструктуры, в том числе: боевые комплексы, наблюдательные пункты, туннели.

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