Резервисты-десантники привлечены к операции "Колесницы Гидеона" в Газе. Фото, видео

Фото/видео: пресс-служба ЦАХАЛа

К участию в военной операции "Колесницы Гидеона" в Газе привлечены силы 98-й резервной воздушно-десантной дивизии "А-Эш". Ранее бригады этой дивизии действовали в Ливане, Сирии, Иудее и Самарии.

Силы 98-й дивизии уже уничтожили в районе Хан-Юниса, на юге сектора Газы, десятки террористов и около 200 объектов террористической инфраструктуры, в том числе: боевые комплексы, наблюдательные пункты, туннели.