Резервисты-десантники привлечены к операции "Колесницы Гидеона" в Газе. Фото, видео
время публикации: 22 мая 2025 г., 18:00 | последнее обновление: 22 мая 2025 г., 18:01
Фото/видео: пресс-служба ЦАХАЛа
К участию в военной операции "Колесницы Гидеона" в Газе привлечены силы 98-й резервной воздушно-десантной дивизии "А-Эш". Ранее бригады этой дивизии действовали в Ливане, Сирии, Иудее и Самарии.
Силы 98-й дивизии уже уничтожили в районе Хан-Юниса, на юге сектора Газы, десятки террористов и около 200 объектов террористической инфраструктуры, в том числе: боевые комплексы, наблюдательные пункты, туннели.