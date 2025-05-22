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Теракт в Вашингтоне, застрелены сотрудники посольства Израиля. Фоторепортаж

США
Теракт
время публикации: 22 мая 2025 г., 11:40 | последнее обновление: 22 мая 2025 г., 11:50

Фото: Associated Press

В результате теракта в Вашингтоне были убиты двое сотрудников посольства Израиля – Ярон Лищински и Сара Мильгрим. Они планировали вскоре пожениться.

Задержан подозреваемый в совершении теракта. Это пропалестинский активист, маоист 30-летний Элиас Родригес из Чикаго.

Террорист застрелил израильского дипломата и его спутницу, когда они стояли около Еврейского музея после мероприятия, организованного Американским еврейским комитетом (AJC).

Шеф полиции Вашингтона Памела Смит сообщила, что следствием установлено: Родригес прохаживался около Еврейского музея, потом подошел к группе из четырех человек, достал пистолет и застрелил мужчину и женщину, затем он вошел в здание музея, где был арестован сотрудниками службы безопасности. "Подозреваемый указал, где он выбросил оружие, и это оружие было изъято", – сказала Смит, отметившая, что при задержании Родригес скандировал "Свободу Палестине!"

Нападение было совершено в районе, где обычно много полиции: неподалеку расположены офисы ФБР, генпрокурора США, полицейское управление округа Колумбия. Кроме того, полицейские были привлечены для охраны мероприятия.

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