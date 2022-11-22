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    Фоторепортажи

    Начало грибного сезона 2022-2023 в Израиле. Фотогалерея

    время публикации: | последнее обновление:
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    Фото: читатели NEWSru.co.il

    После обильных дождей на прошлой неделе в редакцию NEWSru.co.il начали приходить письма с фотографиями "грибной охоты". Читатели вновь спешат поделиться своими фотовпечатлениями от сбора грибов в Израиле в нынешнем сезоне.

    Мы обращаемся к нашим читателям с предложением присылать фотографии грибной охоты в ноябре 2022 года (снимки, сделанные в другие сезоны и в других странах, присылать не нужно).

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    - Прислать собственные фотографии "грибной охоты" в Израиле
    Электронный адрес редакции: [email protected]

    23-25 ноября (особенно в пятницу) в Израиле вновь ожидаются дожди. В субботу потеплеет, дожди ослабнут и на большей части территории страны прекратятся, многие отправятся в лес за грибами. Будем ждать новых фотоотчетов от читателей.

    Грибы Израиля

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    Главный гриб лесов Израиля – масленок, вернее три вида маслят: масленок неокольцованный (Suillus collinitus), масленок средиземноморский (Suillus mediterraneensis) и масленок зернистый (Suillus granulatus). От маслят средней полосы их отличает отсутствие пленчатого кольца под шляпкой. Эти грибы растут на песчано-каменистой почве в сосновых лесах, любят прятаться среди травы и опавших игл. Как правило, маслята появляются группами – поэтому грибнику, обнаружившему один масленок, следует, не спеша, оглядеться вокруг. Израильские маслята имеют немного сладковатый вкус. Их можно замариновать, приготовить из них жаркое, суп или соус.

    Помимо маслят, в лесах Израиля можно встретить моховики, шампиньоны, рядовки, грузди, подгруздки, сыроежки, рыжики, волнушки, дождевики, болетусы (очень напоминают белые грибы, но при приготовлении их надо сначала отваривать, а отвар сливать) и другие виды.

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    Специалисты отмечают, что в ближневосточных лесах попадаются также несъедобные и ядовитые грибы. Поэтому любителям тихой лесной охоты рекомендуется брать только знакомые, заведомо съедобные грибы.

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    См. также статью врача-токсиколога Ноны Ковлер "Грибное помешательство", isrageo.com

    Краткое иллюстрированное руководство по наиболее распространенным грибам Израиля

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