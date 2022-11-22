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    Фоторепортажи

    Землетрясение на острове Ява: сотни погибших. Фоторепортаж из Индонезии

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    Фото: Associated Press

    Власти Западной Явы заявляют, что жертвами землетрясения на индонезийском острове Ява стали более 250 человек, многие из погибших были школьниками. Сотни людей пострадали.

    Информация о количестве погибших уточняется.

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    Губернатор Западной Явы Ридван Камил сообщил агентству Associated Press, что более 13 тысяч человек, чьи дома оказались сильно повреждены землетрясением, были доставлены в эвакуационные центры.

    Землетрясение магнитудой 5,6 произошло утром 21 ноября на западе Индонезии. Эпицентр находился в провинции Западная Ява, очаг залегал на глубине 10 километров. Затем были зафиксированы десятки повторных подземных толчков.

    Подземные толчки ощущались и в расположенной неподалеку Джакарте – столице Индонезии.

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