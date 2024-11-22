В Риме прошел конкурс красоты среди кошек. Фоторепортаж

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В Риме прошла международная выставка кошек, которая была анонсирована организаторами как конкурс красоты среди этих домашних животных. Строгость судей компенсировалась живой реакцией публики и любовью владельцев.

Защита кошек была римской традицией со времен древней Римской республики. Они считались священными для богини Дианы и содержались не только как компаньоны, но и как способ контролировать популяцию вредителей по мере роста города.

В Средневековье для кошек в Риме настали тяжелые времена. В XIII веке Папа Римский Григорий IX издал указ под названием "Vox in Rama". Он обязал всех христиан уничтожать кошек. Папство основывало приказ на невежественном мифе о том, что кошки являются земными представителями ада и находятся в союзе с дьяволом.

В современной Италии почитают как котов домашних, так и кошек, которые гуляют сами по себе. На улицах Рима поразительно много кошек. В Священной области Торре-Арджентина даже есть кошачий заповедник.