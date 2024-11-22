x
22 ноября 2024
|
последняя новость: 13:02
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
22 ноября 2024
|
22 ноября 2024
|
последняя новость: 13:02
22 ноября 2024
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Фото

В Риме прошел конкурс красоты среди кошек. Фоторепортаж

время публикации: 22 ноября 2024 г., 12:28 | последнее обновление: 22 ноября 2024 г., 12:28

Фото: AP Photo/Alessandra Tarantino

В Риме прошла международная выставка кошек, которая была анонсирована организаторами как конкурс красоты среди этих домашних животных. Строгость судей компенсировалась живой реакцией публики и любовью владельцев.

Защита кошек была римской традицией со времен древней Римской республики. Они считались священными для богини Дианы и содержались не только как компаньоны, но и как способ контролировать популяцию вредителей по мере роста города.

В Средневековье для кошек в Риме настали тяжелые времена. В XIII веке Папа Римский Григорий IX издал указ под названием "Vox in Rama". Он обязал всех христиан уничтожать кошек. Папство основывало приказ на невежественном мифе о том, что кошки являются земными представителями ада и находятся в союзе с дьяволом.

В современной Италии почитают как котов домашних, так и кошек, которые гуляют сами по себе. На улицах Рима поразительно много кошек. В Священной области Торре-Арджентина даже есть кошачий заповедник.

В Риме прошел конкурс красоты среди кошек. Фоторепортаж
В Риме прошел конкурс красоты среди кошек. Фоторепортаж
В Риме прошел конкурс красоты среди кошек. Фоторепортаж
В Риме прошел конкурс красоты среди кошек. Фоторепортаж
В Риме прошел конкурс красоты среди кошек. Фоторепортаж
В Риме прошел конкурс красоты среди кошек. Фоторепортаж
ПРОДОЛЖЕНИЕ ФОТОРЕПОРТАЖА
Фото
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Фото // 15 сентября 2024

Выставка кошек в Израиле. Фоторепортаж
// https://www.newsru.co.il/ // Фото // 16 июня 2024

Международная выставка кошек в Израиле. Фоторепортаж