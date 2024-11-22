40 лет актрисе Скарлетт Йоханссон: 30 из них – в кино. Фотогалерея

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22 ноября исполнилось 40 лет популярной американской актрисе Скарлетт Йоханссон.

Скарлетт родилась в Нью-Йорке. Ее отец, Карстен Йоханссон – выходец из Дании, был сыном сценариста и режиссера Эйнера Йоханнсона. Мать, Мелани Слоан, происходит из семьи американских евреев, выходцев из Польши и Белоруссии.

Актерскую карьеру Скарлетт начала в Лос-Анджелесе: в 1992 году она приняла участие во внебродвейской постановке под названием "Софистика", где играла вместе с Итаном Хоуком. Первую роль в кино она сыграла в 1994-м – в картине "Норт" (вместе с юным Элайджей Вудом). На сегодняшний день, в активе Йоханссон около 70 киноролей.

Йоханссон несколько раз номинировалась на "Оскар", но пока высшую кинонаграду не получила.

Была замужем за актером Райаном Рейнольдсом и бизнесменом Роменом Дориаком. С 2020 года замужем за комиком Колином Джостом. У неё двое детей – от второго и третьего брака.