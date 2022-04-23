Церемония освящения Благодатного огня в Иерусалиме. Фоторепортаж

Фото: Olivier Fitoussi/Flash90, Дмитрий Брикман, Алекс Ханин

23 апреля в храме Гроба Господня в Иерусалиме прошла церемония освящения Благодатного огня.

Из-за повышенных мер безопасности на церемонию были допущены не более 4000 человек (намного меньше, чем в годы, предшествовавшие пандемии, и даже чем в прошлом году).

С утра в храме присутствовали лишь священники, представляющие различные христианские конфессии и не более 50 фотожурналистов и операторов (меньше, чем обычно).

Безопасность обеспечивали сотни сотрудников полиции, находившихся как в самом храме, так и за его пределами.