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NEWSru.co.il :: Фоторепортажи23 апреля 2022 г., 20:20

Церемония освящения Благодатного огня в Иерусалиме. Фоторепортаж

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото

Фото: Olivier Fitoussi/Flash90, Дмитрий Брикман, Алекс Ханин

23 апреля в храме Гроба Господня в Иерусалиме прошла церемония освящения Благодатного огня.

Из-за повышенных мер безопасности на церемонию были допущены не более 4000 человек (намного меньше, чем в годы, предшествовавшие пандемии, и даже чем в прошлом году).

С утра в храме присутствовали лишь священники, представляющие различные христианские конфессии и не более 50 фотожурналистов и операторов (меньше, чем обычно).

Безопасность обеспечивали сотни сотрудников полиции, находившихся как в самом храме, так и за его пределами.

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