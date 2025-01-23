Бригада "Барам" завершает зачистку южного Ливана от складов "Хизбаллы". Фото, видео

Фото/видео: пресс-служба ЦАХАЛа

300-я бригада "Барам" завершает зачистку западной и центральной части приграничной территории южного Ливана от оружия и инфраструктуры "Хизбаллы". В последние недели бригада действовала в районе Айта аш-Шааб, откуда боевиками "Хизбаллы" в ходе войны были выпущены сотни ракет по израильской территории. Только в районе Айта аш-Шааб израильскими военными было найдено множество ракетных установок, сотни ракет и минометных снарядов, противотанковые комплексы "Корнет" российского производства, снайперское оружие и др.

ЦАХАЛ отмечает, что оружие хранилось внутри жилых домов, во дворах и подвалах, даже в детских садах.

В общей сложности, в Айта аш-Шаабе нашли более 30 складов и хранилищ оружия и боеприпасов, которые были уничтожены.