Тысячи пожарных, море огня. Фоторепортаж о новом пожаре в Калифорнии

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4000 пожарных при поддержке авиации ведут борьбу с новым крупным пожаром к северу от Лос-Анджелеса. 30000 человек получили указание эвакуироваться немедленно в связи с непосредственной угрозой жизни, еще 23000 сообщили, что они должны быть готовы к эвакуации. Установить контроль над пламенем не удается.

До сих пор не удалось полностью потушить и пожары "Итон" и "Палисейдс" рядом с Лос-Анджелесом. Распространению огня способствует сухая ветреная погода. Президент США Дональд Трамп сообщил, что первым штатом, который он посетит после вступления в должность, станет Калифорния. При этом он подверг критике действия местных властей.